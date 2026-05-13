Amira Aly ist schwanger: Ihr erstes Kind mit Christian Düren

Freudige Neuigkeiten von Amira Aly (33): Die Moderatorin erwartet zusammen mit ihrem Partner Christian Düren (35) ein Baby! Das bestätigte Amira am Mittwoch gegenüber Bild. "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", schwärmte Amira gegenüber dem Medium. Gleichzeitig ließ sie durchblicken, dass die Zeit rund um die Schwangerschaft nicht nur leicht war.

Die vergangenen Wochen hätten sie und Christian ganz besonders, aber auch herausfordernd erlebt – ganz einfach, weil sie die Schwangerschaft zunächst für sich behalten wollten. "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten. Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt", erklärte Amira gegenüber Bild. Nun freut sie sich umso mehr, die Nachricht endlich teilen zu können: "Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt."

Für Amira ist es bereits das dritte Kind. Aus ihrer Ehe mit Komiker Oliver Pocher (48) hat sie bereits zwei Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren. Die Beziehung zwischen Amira und Christian Düren, der selbst als Moderator tätig ist, wurde im Laufe des vergangenen Jahres öffentlich bekannt. Mit dem gemeinsamen Baby wächst ihre Patchworkfamilie nun weiter zusammen.

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly und ihr Sohn