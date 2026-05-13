24 Jahre Ehe: "Grey's Anatomy"-Star Chyler Leigh getrennt

Trennungsnews bei Grey's Anatomy-Star Chyler Leigh (44): Die Schauspielerin hat sich nach mehr als 20 Ehejahren von Ehemann Nathan West getrennt. Die beiden gaben sich 2002 das Jawort und sind Eltern von drei Kindern namens Noah, Taelyn und Anniston. Öffentlich gemacht hat Chyler die Entscheidung jetzt in dem Podcast "Books That Changed My Life", in dem sie über einen Moment sprach, in dem sie Hilfe brauchte. Sie betonte, dass die Trennung einvernehmlich verlaufen sei und beide die Kinder weiter gemeinsam erziehen. Details zum Zeitpunkt behielt sie für sich, doch ihre Worte ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um eine stille Trennung handelte.

In dem Gespräch erklärte Chyler offen, warum es so weit kam. "Ich denke, wir waren an einem Punkt, an dem es einfach Zeit war", sagte sie im Podcast und meint weiter: "Es war Zeit, loszulassen. Selbst nach so langer Zeit. Wir wären dieses Jahr 26 Jahre zusammen gewesen." Sie schilderte, dass sie und Nathan zwar "alles tun, was wir können", doch ihre Wünsche und Vorstellungen nicht mehr zueinander passten. Wichtiger sei ihr der respektvolle Umgang. "Ich möchte lieber, dass wir auf guten Begriffen sind und keinen Groll und keine Wut mit uns herumtragen. Das ist es nicht wert", so die Schauspielerin. Ihre Inkompatibilität sei "überdeutlich" geworden, sogar die Kinder hätten das mitbekommen. Hinzugekommen sei, dass altes "Familientrauma" auf beiden Seiten die Beziehung zunehmend belastet habe: "Wir haben diesen Kreislauf nur fortgesetzt. Also mussten wir eine Entscheidung treffen."

Kennengelernt hatten sich Chyler und Nathan im Jahr 1999 bei einem Vorsprechen für einen Piloten des Senders WB – sie war damals 16, er 20 Jahre alt. Drei Jahre später heiratete das Paar. Chyler wurde vor allem durch ihre Rolle als Meredith Greys Halbschwester Lexie in "Grey's Anatomy" bekannt, spielte später aber auch die Superheldin in der Serie "Supergirl". Ihr Privatleben hielt die Schauspielerin stets weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst im Mai 2025 gab sie auf Social Media einen seltenen Einblick in den Familienalltag, als sie Fotos vom 16. Geburtstag ihrer Tochter Anniston im Walt Disney World Resort teilte.

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Getty Images Nathan West und Chyler Leigh bei den GLSEN Respect Awards 2017 im Beverly Wilshire Four Seasons Hotel

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Getty Images Nathan West und Chyler Leigh bei den FOX Upfronts 2002 in New York

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Chyler Leigh bei "Grey's Anatomy"