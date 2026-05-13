Erste Fotos: Pedro Pascal und Danny Ramirez in Liebesfilm

Jetzt gibt es erste inoffizielle Einblicke in die Dreharbeiten des gemeinsamen Filmprojekts von Pedro Pascal (51) und Danny Ramirez (33). Wie Just Jared berichtet, entstanden die Aufnahmen bereits Ende April in Mexiko-Stadt und liefern einen ersten Eindruck der atmosphärischen Kulisse. "De Noche" erzählt die Liebesgeschichte zwischen einem Polizisten und einem Lehrer im Los Angeles der 1930er-Jahre. Als die Stadt zunehmend von Korruption geprägt wird, geraten die beiden Männer ins Visier des politischen Systems und sehen sich schließlich gezwungen, gemeinsam nach Mexiko zu fliehen.

Das Branchenblatt Variety beschreibt den Film als "leidenschaftliche und unerwartete Liebesgeschichte" und stellt eine Mischung aus Spannung und Romantik in Aussicht. Dass Pedro Pascal die Hauptrolle übernommen hat, ist einer kurzfristigen Wendung zu verdanken: Ursprünglich war Joaquin Phoenix (51) für die Rolle des Polizisten vorgesehen, stieg jedoch 2024 in letzter Minute aus dem Projekt aus. Erst rund anderthalb Jahre später nahm die Produktion mit Pedro in der Hauptrolle wieder Fahrt auf und inzwischen laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren.

Für den chilenisch-amerikanischen Schauspieler ist "De Noche" nicht das einzige große Projekt, das aktuell für Aufmerksamkeit sorgt. Noch vor dem Start des Liebesdramas wartet bereits ein weiteres Highlight auf Pedro: Am 20. Mai kommt "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" hierzulande in die Kinos. Darin schlüpft der 51-Jährige erneut in die Rüstung seines ikonischen Charakters Din Djarin, den Fans bereits aus der beliebten Serie bei Disney+ kennen. Bis "De Noche" schließlich auf die große Leinwand kommt, müssen sich die Zuschauer jedoch noch gedulden. Laut Kino.de ist der Kinostart derzeit für Anfang 2027 angesetzt.

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Getty Images Pedro Pascal bei den 77. Primetime Emmy Awards in Los Angeles, 14. September 2025

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Getty Images Danny Ramirez bei den Filmfestspielen in Venedig 2025 auf dem roten Teppich

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Getty Images Pedro Pascal im Juli 2025