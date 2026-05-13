Natalie Portman zeigt erstmals ihren Babybauch bei Reise

Natalie Portman (44) hat zum ersten Mal ihren Babybauch in der Öffentlichkeit gezeigt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin Aufnahmen einer Reise im Orient-Express, auf denen ihr wachsender Bauch unter ihrem Outfit zu erkennen sein könnte. Der Filmstar trug dabei ein elegantes schwarzes Faltenkleid, kombiniert mit einem schwarzen Blazer und Sonnenbrille. Die Bilder entstanden auf der Fahrt von Paris, wo Natalie lebt, nach Cannes – die Schauspielerin wird dort voraussichtlich die alljährlichen Filmfestspiele besuchen. "Es fühlte sich an wie eine Reise in eine andere Zeit", schwärmte sie von der Zugfahrt.

Es ist Natalies drittes Kind und das erste mit ihrem Partner Tanguy Destable, einem 45-jährigen französischen Musikproduzenten, mit dem sie seit rund einem Jahr zusammen ist. Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar sprach die Schauspielerin über ihre Gefühle rund um die Schwangerschaft. "Tanguy und ich sind sehr aufgeregt", sagte sie und meinte weiter: "Ich bin einfach sehr dankbar. Ich weiß, was für ein Privileg und ein Wunder das ist." Über ihre körperliche Verfassung berichtete sie außerdem positiv: "Ich habe mehr Energie, als ich erwartet hätte."

Dass sie diese Schwangerschaft besonders zu schätzen weiß, hängt laut Natalie auch mit ihrer Herkunft zusammen. Ihr Vater ist Fruchtbarkeitsarzt, und so sei sie von klein auf mit den Schwierigkeiten rund um das Thema Schwangerschaft vertraut gewesen. "Ich bin damit aufgewachsen zu hören, wie schwer es ist, schwanger zu werden", erklärte sie im Gespräch mit Harper's Bazaar. Zudem empfindet sie die Schwangerschaft in ihren Vierzigern als etwas ganz Besonderes: "Und da ist eine Ruhe und ein Kennen meiner selbst: Wen ich um mich haben möchte, welche Energie ich um mich haben möchte, die das Erlebnis jeden Tag so schön macht. Und da ich weiß, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist, genieße ich jeden Moment." Ihre zwei älteren Kinder, Sohn Aleph und Tochter Amalia, stammen aus ihrer Ehe mit Choreograf Benjamin Millepied, von dem sie sich 2023 getrennt hat und 2024 offiziell geschieden wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / natalieportman Natalie Portman, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Eddington" beim 78. Festival de Cannes, Palais des Festivals, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Fountain of Youth", Mai 2025