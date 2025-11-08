Rachel Brosnahan dreht Spielfilm-Doku über Tante Kate Spade

Rachel Brosnahan (34) wagt den Schritt hinter die Kamera: Die Emmy-Preisträgerin gibt ihr Spielfilm-Regiedebüt mit einer Dokumentation über das Leben und Vermächtnis ihrer Tante Kate Spade (†55). Bekanntgegeben wurde das Projekt laut Deadline am Donnerstag, 6. November, in Los Angeles, produziert wird es von Rachels Firma Scrap Paper Pictures gemeinsam mit Words + Pictures und Fisher Stevens' Highly Flammable. Rachel führt Regie und produziert, an ihrer Seite arbeiten Jessie Jennison und Russell Kahn. Als ausführende Produzenten sind neben Libby Geist und Alexa Conway auch Fisher Stevens (61), Maura Anderson und Zak Kilberg an Bord – ebenso Kate Spades Witwer Andy Spade (62). Der Film soll Kates Aufstieg von der Magazin-Redakteurin zur weltbekannten Designerin nachzeichnen.

Connor Schell von Words + Pictures zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit. "Rachel ist eine außergewöhnlich talentierte Geschichtenerzählerin", sagte er in einem Statement, "wir sind begeistert, mit ihr an ihrem ersten Film zu arbeiten." In der Doku geht es um die prägenden Stationen von Kate, die 1962 in Kansas City geboren wurde, nach ihrem Start beim Magazin Mademoiselle eine Marktlücke für elegante, alltagstaugliche Taschen erkannte und 1993 zusammen mit Andy die Marke Kate Spade New York gründete. Die erste Kollektion umfasste sechs Handtaschen – der Beginn eines Booms, der in den folgenden zwei Jahrzehnten zu einer globalen Lifestyle-Marke mit Mode, Accessoires und Wohnartikeln führte. Später verkaufte Kate Anteile, 1999 zunächst 56 Prozent an Neiman Marcus, 2006 folgte der Ausstieg. Ihre Entwürfe gelten bis heute als kulturelle Referenz.

Rachel, die mit Scrap Paper Pictures bereits Filme und Shows wie "I’m Your Woman" und "Yearly Departed" stemmte, erlebt neben dem Regiedebüt auch vor der Kamera einen Lauf. Nach großen Kinorollen – darunter als Lois Lane in Superman – steht sie als Nächstes für "Man of Tomorrow" vor der Kamera und kehrt für Staffel zwei von "Presumed Innocent" zurück. Außerdem dreht die Schauspielerin die Serie "Saturn Return" an der Seite von Charles Melton (34) und Will Poulter (32). In der Familie erinnert man sich an Kate nicht nur als Modeikone, sondern als warmherzige Gastgeberin, die Freunden gern handgeschriebene Notizen schickte und Details liebte.

Getty Images / Wagner Meier / Freier Fotograf , Getty Images / Amy Sussman / Freier Fotograf Collage: Rachel Brosnahan und Kate Spade

Getty Images Rachel Brosnahan bei der Los-Angeles-Premiere von "Superman"

Nick Elgar / Getty Images Kate und Andy Spade im März 2001