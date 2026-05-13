Hayden Panettieres Ex Brian Hickerson gibt Missbrauch zu

Hayden Panettiere (36) hat in ihren kürzlich erschienenen Memoiren "This Is Me: A Reckoning" offen über eine langjährige missbräuchliche Beziehung mit ihrem Ex-Partner Brian Hickerson gesprochen. Darin schildert die Schauspielerin unter anderem, dass sie die Beziehung vor einigen ihrer engsten Freunde verheimlicht habe, weil sie sich für den toxischen Kreislauf geschämt habe. Jetzt hat Brian in einem Interview mit TMZ auf das Buch reagiert – und gibt den Missbrauch offen zu.

Auf die Vorwürfe angesprochen, sagte Brian gegenüber TMZ: "Ich wurde wegen Misshandlung an ihr verhaftet. Und ich kann es ihren Freunden nicht verdenken, wenn sie sauer auf mich sind." Auch einen konkreten Vorfall aus dem Jahr 2020, bei dem er verhaftet worden sein soll, weil er Hayden geschlagen hatte, räumte er ein: "Ich hatte viel getrunken und wurde handgreiflich. Ich wurde verhaftet und verbrachte die Nacht im Gefängnis." Heute, so betonte er, arbeite er an sich – er gehe zur Therapie und besuche eine Gruppe der Anonymen Alkoholiker. Trotz der turbulenten Vergangenheit soll zwischen den beiden mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis bestehen. Laut Brian seien sie "einfach gute Kumpels" und er habe noch am Vortag des Interviews mit ihr gesprochen. Das Buch selbst bezeichnete er als "unglaublich" und empfahl es ausdrücklich: "Jeder sollte es lesen."

Hayden und Brian führten eine jahrelange On-off-Beziehung. Die Schauspielerin war zuvor mit dem ukrainischen Boxweltmeister Wladimir Klitschko (50) liiert, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Auf das Verhältnis zwischen Brian und ihrem Ex-Partner angesprochen, zeigte sich Brian betont entspannt: "Jedes Mal, wenn die beiden per FaceTime miteinander telefonierten, verließ ich einfach den Raum. Das ist ihre Zeit." Haydens Memoiren beleuchten neben der Beziehung mit Brian auch andere belastende Erlebnisse aus ihrem Leben – darunter ein traumatisches Erlebnis mit einem "sehr berühmten" Mann, das sie als Teenager erfahren haben soll.

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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