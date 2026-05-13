Zu eifersüchtig? Peter Klein äußert sich zu Yvonnes Aussagen

Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46) haben sich getrennt und liefern sich nun auch öffentlich ein Wortgefecht über die Gründe dafür. Die Sängerin hatte gegenüber Bild erklärt, Peters Eifersucht sei der ausschlaggebende Grund für das Beziehungs-Aus gewesen. Doch Peter sieht das anders und meldete sich nun ebenfalls bei dem Newsportal zu Wort, um die Vorwürfe seiner Ex-Partnerin zu kommentieren. "Eifersüchtig ist vielleicht das falsche Wort. Ich war immer ein bisschen besorgt, zum Beispiel in Bezug auf Eric Sindermann, wie innig Yvonne sich mit ihm fotografieren ließ. Das fand ich befremdlich. Du magst als Partner solche Fotos von deiner Partnerin nicht sehen. Du machst dir dann natürlich tausend Gedanken. Und dann wächst natürlich so ein bisschen die Angst, dass vielleicht doch irgendwas sein könnte, was du nicht kontrollieren kannst. Aber da bin ich auf taube Ohren gestoßen bei ihr", erklärte Peter.

Er habe außerdem oft von Events erfahren, zu denen er nicht eingeladen wurde, obwohl er gerne mitgegangen wäre. Das habe ihn "vor den Kopf gestoßen". Hinzu komme, dass Yvonne seiner Meinung nach viel zu selten bereit gewesen sei, ihn auf Mallorca zu besuchen: "Ich habe immer so eine gewisse, ich will nicht sagen Ablehnung, aber so eine gewisse Zweitrangigkeit gespürt bei ihr, dass ihr andere Dinge wichtiger waren." Im Netz spekulieren Trash-TV-Fans derweil, ob es sich bei der Trennung womöglich um einen PR-Gag handelt. Peter wies das klar zurück: "Das ist absoluter Quatsch. Jetzt geht es erst mal darum, dass wir mit der Situation klarkommen müssen und wieder Ruhe in mein Leben einkehrt."

Am 1. Mai machte Yvonne das Beziehungs-Aus ganz offiziell. Im Interview mit dem Blatt packte sie kürzlich über die Trennungsgründe aus und nannte als Zünglein an der Waage Peters Eifersucht und den fehlenden Sex: "Schon mindestens drei bis vier Monate lief bei uns nichts mehr im Bett. Das belastet einen natürlich, doch ich hatte nicht den Kopf dazu. Schuld war in erster Linie Peters ständige Eifersucht, die mich sehr getroffen hat und letztendlich der Grund für das Liebes-Aus war." Zusätzlich belastete die 46-Jährige der permanente Hass, den die beiden in ihrer Beziehung abbekamen.

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Imago Yvonne Woelke und Peter Klein beim Premieren-Event von THE POWER by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke beim Kampfsport-Event The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen am 04.10.2025

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Imago Peter Klein, Bild-Renntag 2026