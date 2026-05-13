Das sagen Fans zu Kim Virginia und Nikolas Fitnessprogramm

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) machen Ernst mit ihrem geheimnisvollen "Großprojekt": Das Realitypaar hat auf Instagram enthüllt, dass es ein eigenes Fitnessprogramm auf die Beine stellt. Geplant sind eine App, individuelle Ernährungspläne und Workouts, mit denen Fans beim Abnehmen unterstützt werden sollen. In ihren Clips erzählen Kim und Nikola, sie selbst seien früher stark übergewichtig gewesen und hätten sich ihre heutigen Körper "durch harte Arbeit" erkämpft. Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Kommentare – und die Reaktionen fallen ziemlich gemischt aus.

Kim berichtet ihren Followern, sie habe früher rund 30 Kilogramm mehr auf den Hüften gehabt, Nikola spricht sogar von etwa 60 Kilogramm Übergewicht. Sie betonen, sie hätten die Pfunde eigenständig mit Training und einer veränderten Ernährung verloren und wollten nun ihre "Erfahrungen" weitergeben. Viele User sehen das jedoch kritisch. Eine Nutzerin schreibt: "Liebe Kim, du hast mit Fitness, Gym und Ernährung so gar nichts am Hut! Nur weil du Proteinshakes zu dir nimmst, heißt das nicht, dass du jetzt Coach werden kannst … Lasst euch nicht abzocken!" Auch andere Stimmen werden deutlich: "Habe noch nie gesehen, dass wenigstens einer von beiden Sport treibt oder selbst frisch kocht. Die essen doch nur auswärts." Mehrere Follower fragen nach Qualifikationen, verweisen auf eine angebliche Magen-OP bei Nikola und spekulieren, ob Kims Sixpack und ihre Kurven nicht eher vom Beauty-Doc stammen. Gleichzeitig feiern einige treue Fans das Projekt, schreiben, sie seien "mega motiviert" und könnten den Start der App kaum abwarten.

Kim und Nikola standen in den vergangenen Monaten immer wieder im Rampenlicht – nicht nur durch ihre Reality-TV-Auftritte, sondern vor allem durch ihre Beziehung, die sie inzwischen mit dem gemeinsamen Ehenamen Grey öffentlich zeigen. Auf Social Media geben sie ihren Followern tiefe Einblicke in ihren Alltag: von Restaurantbesuchen über Reisen bis hin zu privaten Momenten als Paar. Themen wie Körper, Aussehen und Selbstbild spielen dabei schon lange eine große Rolle. Kim spricht regelmäßig über ihr "Wohlfühlgewicht" und betont, dass sie sich in ihrem Körper akzeptieren wolle, während Nikola seinen Körperwandel immer wieder als Wendepunkt in seinem Leben beschreibt. Für ihre Community sind die beiden damit längst nicht mehr nur Realitygesichter, sondern auch Projektionsfläche für Diskussionen rund um Lifestyle, Beauty und Selbstoptimierung – was sich nun beim Start ihres Fitnessprogramms besonders deutlich zeigt.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025