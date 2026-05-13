Wie nur? Prinzessin Kate schwebt mit Stilettos über Rasen

Prinzessin Kate (44) hat bei der royalen Gartenparty am Buckingham Palast vergangenen Freitag nicht nur modisch überzeugt, sondern auch eine bemerkenswerte Leistung auf dem Rasen gezeigt. Die Prinzessin von Wales erschien gemeinsam mit Prinz William (43), der König Charles III. (77) vertrat, in einem eleganten schwarz-weißen Ensemble: ein taillierter zweireihiger Blazer, ein gepunkteter Rock, ein schicker Hut, eine übergroße Ansteckblume, ein schmaler Taillengürtel und eine Clutch. Den Look rundete Kate mit hellbraunen High Heels ab – und das, obwohl die Veranstaltung auf dem Rasen stattfand. Trotz der hohen Absätze bewegte sie sich dabei scheinbar mühelos über diesen Boden.

Doch wie schafft Kate das eigentlich? Dafür gibt es offenbar zwei mögliche Erklärungen: Entweder trägt sie spezielle durchsichtige Schoner über den Absätzen, die verhindern, dass diese im Rasen einsinken – wie die Gala entdeckt haben möchte. Oder aber sie läuft die gesamte Zeit auf dem Fußballen, sodass der Absatz den Boden gar nicht erst berührt. In jedem Fall scheint die Prinzessin von Wales mit hochhackigem Schuhwerk bestens vertraut zu sein – und das auch in schwierigem Terrain.

Anlass für die Party war die traditionelle Gartensaison rund um den Buckingham Palast, die seit den 1860er Jahren stattfindet. Der britische Monarch lädt dabei jährlich mehr als 30.000 Menschen ein, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagiert haben. Neben William und Kate gehörten auch Herzogin Sophie, Prinz Edward (62) und Zara Tindall (44) zu den Gastgebern des Abends, zu dem insgesamt rund 8.000 Gäste erschienen waren.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate auf der Gartenparty im Buckingham Palace, 2026

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Imago Prinzessin Kate bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate auf ihrer Gartenparty, 2026