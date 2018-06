Nun äußert sich auch Kate Spades (✝55) Vater Frank Brosnahan zum Tod seiner Tochter. Am vergangenen Dienstag wurde die Designerin leblos in ihrem New Yorker Appartement aufgefunden – derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die 55-Jährige das Leben genommen hat. Die Gründe hierfür seien vielfältig. Kate hatte eine vermeintliche Trennung von ihrem Ehemann Andy (55) nur schwer verkraften können und habe seit Längerem unter Depressionen gelitten. Das bestätigt nun auch ihr trauernder Papa: In einem berührenden Interview schildert er den Kampf der US-Amerikanerin mit ihren psychischen Problemen!

"Sie hat Medikamente genommen, von denen ich ihr abgeraten habe", berichtete Frank Brosnahan gegenüber dem Kansas City Star nur einen Tag nach ihrem Suizid. Weiter verriet der 90-Jährige Details zum letzten Gespräch, das er mit seinem Kind führte: "Ich habe das letzte Mal in der Nacht vor ihrer Todesnacht mit ihr gesprochen. Sie wirkte glücklich und plante eine Reise nach Kalifornien, um sich Colleges für ihre Tochter anzusehen." Zudem sei sich Frank sicher, dass die Familie in dieser schweren Zeit zusammensteht und gemeinsamen versuchen wird, den Verlust zu verkraften.

Der Angehörige der berühmten Handtaschen-Schöpferin plane schon ihre Beerdigung: "Ich würde sie gerne neben ihrer Mutter beerdigen. Sie standen sich sehr nahe." Schließlich wäre er froh, wenn das Schicksal der Modemacherin nun eine neue Debatte über psychische Probleme in der Gesellschaft auslösen würde – und dass damit Menschen geholfen werde, die unter ähnlichen Erkrankungen leiden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Evan Agostini/Getty Images Kate und Andy Spade bei einem Event in New York 2003

Andrew H. Walker / Getty Images Kate Spade, Designerin

Andrew Kent / Getty Images Kate Spade, Designerin



