Sarah Harrison (27) ist stolz auf ihren After-Baby-Body! Die einstige Bachelor-Kandidatin brachte vor sechs Monaten ihre Tochter Mia Rose zur Welt. Um nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder in Form zu kommen, gibt die Modelbeauty seitdem regelmäßig Vollgas im Fitnessstudio. In ihrer Instagram-Story zeigt die 27-Jährige jedoch, dass ihr Körper auch ein halbes Jahr nach der Entbindung immer noch Spuren der Schwangerschaft aufweist. "Meine Haut sechs Monate nach der Geburt. Das ist die Realität – und ich liebe es! Nicht immer, aber ich liebe es", kommentiert sie einen Clip, in dem sie ungeniert ihre überschüssige Bauchhaut zeigt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de