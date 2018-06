Sorgt die Familienplanung für eine echte Beziehungskrise? Vor rund vier Monaten haben Reality-Star Kylie Jenner (20) und ihr Freund und Rapper Travis Scott (26) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Mit der kleinen Stormi Webster ist für beide ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen – besonders Kylie hatte sich trotz jungen Alters schon seit Jahren ein Baby gewünscht. Bei dem Mädchen soll es jedoch nicht bleiben – darüber sind sich die Eltern einig. Ein Streitpunkt ist jedoch der Zeitpunkt: Baut Travis bei Kylie zu viel Druck auf?

Während das Paar aktuell noch die ersten Monate der Elternschaft durchlebt und sich langsam ein richtiger Alltag mit Baby einpendelt, hat Travis schon große Pläne. Eine Quelle verriet gegenüber Hollywood Life: "Kylie und Travis streiten darüber, mehr Kinder zu bekommen. Sie können sich nicht auf den Zeitpunkt einigen. Während Travis sofort noch ein Baby will, will Kylie noch ein bisschen warten, bevor sie eine weitere Schwangerschaft erdulden kann." Schließlich dreht sich seit Stormis Geburt alles um den kleinen Racker – Kylie bleibt nicht viel Zeit für sich. Travis hingegen soll ständig nur am Arbeiten sein.

Genau das könnte ein zusätzlicher Grund sein, wieso Kylie es mit dem nächsten Kind nicht überstürzen möchte. Der Insider erklärte weiter: "Das Letzte, was Kylie gerade will, ist, mit zwei Kindern alleine gelassen zu werden, während er arbeitet." Außerdem soll die 20-Jährige erst auf einen Antrag ihres Liebsten bestehen, bevor es an die Planung des weiteren Nachwuchses geht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Baby-Girl Stormi

Ronald Martinez/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner beim Basketballspiel Houston Rockets gegen Golden State Warriors

Kylie Jenner / Facebook Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

