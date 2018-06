Elternstreit bei Kylie Jenner (20) und Travis Scott (26): Erst Anfang des Jahres sind der Realitystar und der Rapper zum ersten Mal Eltern geworden. Die kleine Stormi wächst seither natürlich wie ein wahres Mitglied des Kardashian-Jenner-Klans auf: im puren Luxus. Ob Kinderwagen oder Babystrampler – für ihren süßen Wonneproppen ist Kylie das Beste offenbar gerade gut genug. Aber genau das soll ihrem Liebsten ein Dorn im Auge sein: Travis glaubt, dass Kylie ihre Tochter zu sehr verwöhnt!

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber dem Magazin Life & Style. Der 26-Jährige soll Angst haben, dass sein vier Monate altes Töchterchen total verzogen wird, wenn es mit den teuren Geschenken so weitergeht. Immerhin ist er selbst – im Gegensatz zu Kylie – nicht in Reichtum aufgewachsen. "Er musste für alles arbeiten, was er hat. Er hat das Gefühl, dass Kylies Erziehungsstil total übertrieben ist, weil sie selber mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde", meinte die Quelle weiter.

Dass sich hier aber tatsächlich ein heftiger Streitpunkt zwischen den jungen Eltern anbahnt, ist doch eher unwahrscheinlich. Immerhin scheint auch Travis seinen kleinen Schatz hin und wieder extrem zu verhätscheln. Zum Beispiel schmiss seine Mutter eine ziemlich extravagante Willkommensparty für ihre Enkelin, bei der der stolze Papa mal eben Blumen im Wert von 7.000 Euro beisteuerte!

Kylie Jenner / Facebook Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Töchterchen Stormi Webster

Anzeige

Ronald Martinez/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner beim Basketballspiel Houston Rockets gegen Golden State Warriors

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de