R. Kelly (51) sorgt für immer neue Schlagzeilen – jetzt offenbart seine Exfrau Andrea Kelly düstere Momente des gemeinsamen Lebens! Im vergangenen Jahr hatte eine junge Frau den Musiker erstmals beschuldigt, sie in seinem Haus als Sexsklavin gefangen gehalten und missbraucht zu haben. Nachdem die Eltern eines weiteren Opfers kürzlich an die Öffentlichkeit getreten waren und den "World's Greatest"-Star angeklagt hatten, äußerte sich nun auch die Verflossene des Sängers – und erklärte, wie sie es geschafft hatte, ihrem gewalttätigen Mann zu entkommen!

Unter Tränen berichtete Andrea in der Talkshow Sister Circle von ihrer Flucht aus den Fängen ihres vermeintlichen Peinigers. Während eines Hotelaufenthalts sei ihr bewusst geworden, dass sie die Qualen nicht mehr aushalten könne: "Ich habe den ganzen Tag so getan, als wäre ich krank. Ich lag im Bett und dachte nur: 'Was tust du, was tust du?' Und etwas in mir hat mir gesagt: 'Du musst das beenden!'" Sie sei daraufhin auf den Balkon gegangen und habe überlegt, sich in die Tiefe zu stürzen – der Gedanke an ihre Kinder und ein Gedankenblitz von Gott selbst habe sie jedoch davor gewahrt. "Ich habe daraufhin an meinem Laptop nach häuslicher Gewalt gegoogelt. Und nach 17 Fragen eines Bogens war mit 15 Stück klar, dass auch ich darunter leide!"

Nach diesem einschneidenden Erlebnis habe sie den Weltstar mit den gemeinsamen Kindern verlassen. In der Sendung waren auch die Eltern von Joycelyn Savage, R. Kellys vermeintlicher derzeitiger Sexsklavin, anwesend. Andrea sprach den beiden Mut zu und erklärte, sie sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass es ihrer Tochter gut gehe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Scott Olson / Getty Images R. Kelly, Sänger

Marcus Ingram / Getty Images Andrea Kelly, Tänzerin und Choreographin

Instagram / officialdreakelly Andrea Kelly mit ihren drei Kindern



