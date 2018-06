Bastian Schweinsteiger (33) im Papa-Glück! Der Fußballer wurde im März zum ersten Mal Vater. Zusammen mit seiner Liebsten Ana Ivanovic (30) bekam er einen kleinen Sohnemann. Sein Nachwuchs macht den einstigen Nationalspieler megahappy – Basti zeigt sich auf seinem Social-Media-Profil oft breit grinsend beim entspannten Spaziergang mit seinem Baby. Besonders Ana ist von den Daddyqualitäten ihres Schatzes total begeistert, wie sie in einem liebevollen Vatertags-Post offenbart!

Der Kicker lebt mit seiner Frau und dem Spross aktuell in Chicago. In ganz Amerika wird an diesem Sonntag das männliche Familienoberhaupt gefeiert. Zu diesem Anlass fand Ana auf Instagram süße Worte: "Fröhlichen Vatertag an all die Papas da draußen, an meinen umwerfenden Vater und an meinen Ehemann Bastian, weil er der beste Papi ist." Zu den lieben Worten postete die Tennis-Schönheit ein putziges Familienfoto: Darauf grinsen Ana und Bastian fröhlich in die Kamera, während ihr kleiner Junge friedlich in Mamas Bauchtrage chillt.

Ihr Knirps hat Ana und Basti noch enger zusammengeschweißt. Die Baby-News hat der ehemalige FC Bayern München-Kicker damals mit herzerwärmenden Zeilen verkündet: "Wir erwarten ein neues Familienmitglied und wir sind so dankbar!"

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic mit ihrem Sohn

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, Bastian Schweinsteiger und ihr Sohn

AXEL SCHMIDT / Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

