Wunderbare Nachrichten aus dem Hause Ivanovic-Schweinsteiger – endlich ist der Nachwuchs da! Ende November verkündeten Nationalmannschaftsheld Bastian Schweinsteiger (33) und seine Liebste Ana Ivanovic (30) mit einem niedlichen Foto, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Jetzt hat der Mini-Schweini das Licht der Welt erblickt – und es ist ein Junge! Die frohe Botschaft verkündete das verheiratete Paar überglücklich auf ihren Social-Media-Profilen.

Sowohl Ana und als Bastian teilten via Instagram ihr Babyglück mit zwei niedlichen Schnappschüssen. Unter einer Nahaufnahme der niedlichen Füßchen ihrs kleinen Sprosses schrieb der Profikicker berührt: "Willkommen auf der Welt, mein kleiner Junge! Wir sind so glücklich!" Auf dem Post der Tennisspielerin waren die zahlreichen Kuscheltiere für ihr neugeborenenes Böhnchen zu sehen. Ana fügte noch hinzu: "Worte können die Freude und das Glück gar nicht beschreiben, die wir gerade in unsren Herzen fühlen!" Auf welchen Namen der kleine Racker hört, haben die beiden Neu-Eltern aber noch nicht verraten.

Schon in den letzten Tagen war Ana anzusehen, dass der Nachwuchs nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Der Bauch von Bastis liebsten war wirklich kurz vorm Platzen!

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana mit ihrem neugeborenen Sohn

Instagram / anaivanovic Babygeschenke zur Geburt des Sohns von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic an Neujahr 2018

