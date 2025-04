Maria Furtwängler und Basti Schweinsteiger lachen gemeinsam

Anlässlich des 75. Jubiläums der ARD war Schauspielerin Maria Furtwängler (58) zu Gast bei einer Sondersendung, die am 5. April im Ersten zu sehen sein wird. Moderator Kai Pflaume (57) empfing neben Maria weitere 74 besondere Gäste in der Jubiläumsshow. Wie ausgelassen die Stimmung hinter der Kamera war, zeigte Maria nun, indem sie einen Schnappschuss aus dem Backstage-Bereich in ihrer Instagram-Story postete. Auf dem Bild wird eine ausgelassen lachende Maria von den Fußballlegenden Bastian Schweinsteiger (40) und Sepp Maier (81) umringt.

Mit seinen 75 prominenten Gästen nimmt Moderator Kai die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Geschichte der ARD. Neben Maria sind auch zahlreiche andere Stars aus unterschiedlichen Bereichen vertreten, wie etwa Günther Jauch (68), Ingo Zamperoni (50) oder Ulrich Wickert. Das von Maria veröffentlichte Bild, ursprünglich von der Barbarella Entertainment GmbH gepostet, vermittelt die ausgelassene Stimmung während der Showaufzeichnung. Neben der Schauspielerin, die ihren Kopf vor Lachen in den Nacken wirft, wirken auch Bastian und Sepp sichtlich gelöst und genießen offensichtlich die Zeit miteinander.

Maria, die mit dem Verleger Hubert Burda zwei erwachsene Kinder hat, ist nicht nur eine etablierte Größe in der deutschen Fernsehlandschaft. Die studierte Medizinerin engagiert sich seit Jahren für soziale Projekte, insbesondere für Frauenrechte. Als Mitgründerin der Stiftung MaLisa macht sie sich gegen Geschlechterungleichheit stark. Doch mit ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei überzeugt Maria seit Jahrzehnten ein großes Publikum, ist für ihre Rolle im Tatort bekannt und erhielt mehrfach Auszeichnungen für ihre Arbeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Furtwängler im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Hubert Burda mit seiner Ehefrau Maria Furtwängler beim Bambi 2019

Anzeige Anzeige