Ana Ivanović feiert ihren 37. Geburtstag mit ihrem Bastian

Der November mag für viele wie der grauste Monat des ganzen Jahres wirken, eine lässt ihn durch sein Strahlen aber ein bisschen heller wirken: Ex-Tennisprofi Ana Ivanović (37). Die feierte gestern nämlich ihren 37. Geburtstag. "Danke für eure Glückwünsche", schreibt die ehemalige Tennisspielerin unter ein niedliches Foto von sich und ihrem Ehemann und Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger (40) auf Instagram. Beide lachen überglücklich in die Kamera, während Ana einen köstlich aussehenden Geburtstagskuchen in die Kamera hält.

Ihren Ehrentag feiert nicht nur der ehemalige Nationalspieler mit seiner Liebsten – der Hintergrund lässt erahnen, dass sie den Abend in bester Gesellschaft in einem Restaurant verbringen. Auch in der Kommentarspalte des Beitrags häufen sich die Glückwünsche von Fans und bekannten Persönlichkeiten. Neben Moderator Kai Pflaume (57) und Tennis-Kollege Nenad Zimonjić gratulieren hunderte Menschen der Ex-Profisportlerin.

Allem Anschein nach genießt das Ehepaar einen kinderfreien Abend. Etwas Besonders – seit Mai vergangenen Jahres sind Ana und Bastian nämlich dreifache Eltern. Gemeinsam mit ihren Sprösslingen leben die seit 2016 Verheirateten auf Mallorca. Ihre Wahlheimat ist auch der Grund dafür, weshalb ihr Nachwuchs viersprachig aufwächst, wie Ana in einem Gespräch mit Gala verriet: Ana stammt aus Serbien, Bastians Muttersprache ist Deutsch. In der Familie werde meistens Englisch miteinander gesprochen, während die Kinder auch noch Spanisch lernen. "Es ist wirklich süß, weil die Kinder genau wissen, mit welcher Person sie in welcher Sprache sprechen müssen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert", scherzte die stolze Mama.

ActionPress Ana Ivanović 2015 beim French Open Grand Slam Tennis-Turnier

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im August 2024

