Basti Schweinsteiger holt die Kings League nach Deutschland

Bastian Schweinsteiger (40) eröffnet die Kings League in Deutschland. In der neuen Fußballliga treten laut RTL Sportstars wie Mario Götze (32) und Hasan Salihamidžić (48) sowie bekannte Influencer um Papaplatte (28), Trymacs (30) oder BastiGHG gegeneinander an. "Die Kings League begeistert mit ihrem innovativen 7-gegen-7-Format auf dem Kleinfeld weltweit Millionen Fans – jetzt bringen wir sie auf RTL+ auch nach Deutschland!", heißt es in einem Statement von Frank Robens, dem Sportchef des Senders. Los geht es ab dem 12. April 2025.

Gegründet wurde das Format vom ehemaligen Barcelona-Star Gerard Piqué (38). "Ich hatte mit Gerard viele Gespräche, natürlich schon seit 2023. Dass es jetzt geklappt hat, freut mich sehr, und ich bin gespannt darauf, wie es laufen wird", äußert sich Liga-Präsident Schweini im Interview mit dem Sender und ergänzt supermotiviert: "Ich freue mich darauf, mit anzupacken, und ich freue mich auf guten Fußball."

Der frühere Fußballweltmeister betont im weiteren Verlauf des Interviews zudem, dass er es kaum erwarten könne, auf seine früheren Weggefährten und die zahlreichen Streamer zu treffen. Auf die Frage, ob er seinen Kumpel Thomas Müller (35) überzeugen möchte, auch dabei zu sein, hat Basti ebenfalls eine Antwort parat: "Wenn du Lust hast, in der Kings League zu spielen, Thomas, ich werde für dich kämpfen, dass du einen Platz bekommst!" Ob der Kicker tatsächlich mit von der Partie sein wird, bleibt jedoch offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger Fußballstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller, Juli 2016

Anzeige Anzeige