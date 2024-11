Ana Ivanović strahlt ungeschminkt neben Basti Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanović (37) verbringen wertvolle Zeit zu zweit. Auf einem neuen Schnappschuss, den die Tennisspielerin auf Instagram postet, zeigt sich das Traumpaar in festlicher Stimmung auf einem Weihnachtsmarkt in Wien. Vor einem prächtig geschmückten Tannenbaum grinsen die Serbin und der Fußballstar in die Kamera. Besonders auffällig ist, dass Ana sich ungeschminkt und mit einem strahlenden Lächeln präsentiert. Auch ihr Partner wirkt entspannt und zufrieden. Zu dem niedlichen Bild schreibt die French-Open-Siegerin einfach: "Reise nach Wien."

Eigentlich konzentriert sich Ana seit ihrem Karriereende voll auf ihre kleine Familie und ihren Einsatz als UNICEF-Botschafterin. Gemeinsam mit Basti hat sie drei Söhne im Alter von sechs, sieben und einem Jahr. Doch vor wenigen Wochen feierte die 37-Jährige ihr Tennis-Comeback. Bei den Luxembourg Ladies Tennis Masters stellte sie sich dem Duell mit Kirsten Flipkens. "Ich muss sagen, auch als dreifache Mutter fühle ich mich gut auf dem Tennisplatz und fühle keinen Unterschied zu vorher. Ich fühle mich immer noch, als wäre ich 25", plauderte die Athletin im Rahmen des Turniers gegenüber Bild aus.

Basti arbeitet seit seinem Ruhestand als Fußballexperte für die ARD. Nach dem Tod von Franz Beckenbauer (✝78) übernahm der Ex-Profi noch ein weiteres Amt und wurde Schirmherr der Stiftung des Fußball-Kaisers. Bei einem wohltätigen Golfturnier widmete der 40-Jährige seinem Vorbild im vergangenen Sommer rührende Worte. "Es erfüllt mich mit großer Ehre, sein Nachfolger zu sein. Aber: Franz kann keiner erreichen. Seine Fußstapfen waren so groß, da passt keiner rein. Er war wirklich eine Lichtgestalt. Wenn ich ihm noch etwas sagen könnte, wäre es nur: 'Danke, Franz!'", erklärte er laut der Tageszeitung.

ActionPress Ana Ivanović 2015 beim French Open Grand Slam Tennis-Turnier

Getty Images Franz Beckenbauer und Bastian Schweinsteiger 2009

