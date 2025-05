Bayern-Abschied: Bastian Schweinsteiger ehrt Thomas Müller

Thomas Müller (35) hat am 10. Mai sein letztes Spiel im Trikot des FC Bayern München absolviert – ein emotionaler Abschied nach 25 aufregenden Jahren. Im ausverkauften Münchner Stadion feierten ihn 75.000 Fans, Freunde sowie zahlreiche Wegbegleiter. Besonders bewegend fiel die Reaktion von Bastian Schweinsteiger (40) aus, der sich mit rührenden Worten via Instagram von Thomas verabschiedete. "Eine Ära geht zu Ende", schrieb Bastian und betonte, wie sehr Thomas auf und neben dem Platz fehlen werde. Sechs gemeinsame Jahre beim FC Bayern und der legendäre WM-Triumph 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft verbinden die beiden Alt-Stars, deren Freundschaft längst über das Fußballfeld hinausgeht.

Zu Bastians Abschieds-Post gab es für die Fans jede Menge Nostalgie in Form von Schnappschüssen: Zu sehen sind beide lässig beim Golfen, eng umschlungen oder gut gelaunt mit Felix Neureuther (41) im schicken Anzug. Für viele wurde deutlich, dass die Chemie zwischen dem Dauerbrenner und dem ehemaligen Mittelfeldstrategen immer gestimmt hat – sowohl sportlich als auch privat. Neben Eltern, Freunden und vielen Kollegen, die im Stadion und bei der festlichen Abschiedsfeier dabei waren, fehlte laut Medienberichten aber eine auffällige Person: Lisa Müller (35). Die Ehefrau des Stars wurde an diesem besonderen Tag nirgends gesichtet. Weder am VIP-Eingang noch auf der offiziellen Afterparty tauchte ihr Name auf.

Über das Fehlen von Lisa gibt es schon seit Längerem Spekulationen, weil sich die Dressurreiterin lieber aus dem Rampenlicht ihres berühmten Mannes heraushält und ihre eigene Karriere verfolgt. In der Vergangenheit galten Thomas und Lisa allerdings als echtes Traumpaar. Seit ihrer Hochzeit 2009 stehen sie privat wie beruflich oft füreinander ein. Bei der Abschiedsparty ihres Mannes war Lisa zwar nicht dabei, doch das schien die Stimmung nicht zu vermiesen: Noch bis tief in die Nacht feierten Freunde und Wegbegleiter ihren Thomas, der nach einem Vierteljahrhundert Vereinstreue nicht nur sportlich, sondern auch menschlich vermisst werden wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Thomas Müller, Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Anzeige Anzeige