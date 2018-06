Gigi Hadid (23) ist zurzeit stinksauer. Das Supermodel ist durch seine On-Off-Beziehung mit Ex-One Direction-Star Zayn Malik (25) Liebeschaos gewohnt. Jetzt allerdings sorgt Model-Kollegin und beste Freundin Kendall Jenner (22) für Schlagzeilen. Der Kardashian-Jenner-Spross ist wieder fleißig am daten und hat sich dieses Mal jemand ganz Besonderen ausgesucht. Kendalls aktueller Schwarm ist kein Geringerer als Gigis kleiner Bruder Anwar (18)!

Die 23-Jährige hat auf diese Liebeleien aber überhaupt keine Lust. Sie hat Angst, dass Anwar im Liebes-Wirrwarr verletzt werden könnte. "Er ist ein übermütiges Kind und will, dass Gigi sich raushält", verriet ein Insider gegenüber Radar Online. "Sie will ihn nur beschützen, weil sie weiß, dass er nur verletzt werden wird", hieß es weiter. Die 22-jährige Kendall scheint die Turtelei auch nur als Sommerflirt zu betrachten, wie die Quelle erzählte: "Kendall ist nicht an etwas Ernstem interessiert. Sie will nur ihren Spaß haben und Gigi hasst es, das mit anzusehen."

Inwieweit die Kuschelei einen Keil zwischen die beiden Model-Freundinnen getrieben haben könnte ist unklar. Allerdings gab es bereits ein klärendes Gespräch. "Gigi hat gesagt, wie sie über die beiden denkt. Nur die Zeit wird zeigen, ob Kendall auf ihre beste Freundin hört", berichtete der Insider.

Splash News Anwar Hadid in West Hollywood

Angela Weiss/AFP/Getty Images Anwar Hadid und Kendall Jenner

Angela Weiss/AFP/Getty Images Anwar und Gigi Hadid bei den CFDA Fashion Awards 2018

