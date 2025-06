Wegen Bradley? Gigi Hadid hängt ganz gebannt an ihrem Handy

Gigi Hadid (30) wurde am Donnerstagnachmittag in New York City gesichtet, wie sie ein paar Besorgungen erledigte. Das Model, das bekannt dafür ist, selbst den lässigsten Streetstyle mit Eleganz zu tragen, setzte bei ihrem Ausflug – wie auf Bildern zu sehen ist, die Just Jared vorliegen – auf ein schwarzes Langarmshirt, eine Jeans und flache schwarze Schuhe. Eine Sonnenbrille rundete den Look perfekt ab. Besonders auffällig: Gigi wirkte tief in ihr Handy vertieft – ob da wohl gerade eine Nachricht von Bradley Cooper (50) aufploppte?

Die Beziehung zwischen Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper sorgt schon seit geraumer Zeit für reichlich Gesprächsstoff in der Promi-Welt. Nachdem im Oktober 2023 bekannt wurde, dass die beiden ein Paar sind, entschieden sie sich vor wenigen Wochen, ihre Liebe auf Instagram zu bestätigen. Die 30-Jährige, die gemeinsam mit Ex-Partner Zayn Malik (32) eine Tochter großzieht, scheint in Bradley nicht nur einen Partner, sondern auch eine verlässliche Konstante gefunden zu haben.

Bradley war der erste Partner, den Gigi nach langem Überlegen ihrer Familie vorstellte. Ihre Liebsten, darunter auch ihre Mutter Yolanda Hadid Foster (61) und Schwester Bella Hadid (28), begrüßten ihn wohlwollend. Insbesondere Gigis Mutter soll davon angetan gewesen sein, wie respektvoll und liebevoll Bradley im Umgang mit dem Model ist. Gigi selbst wirkte in den vergangenen Monaten entspannter und glücklicher, wie Freunde und Insider berichteten. Abseits ihrer Karriere und öffentlicher Auftritte scheint sie in ihrem Privatleben auf einen wahren Glücksgriff gesetzt zu haben.

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025

Getty Images Gigi Hadid bei der Victoria's-Secret-Fashionshow, Oktober 2024

