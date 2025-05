Gigi Hadid distanziert sich wegen Drama von Blake Lively

Blake Lively (37) scheint momentan schweren Zeiten entgegenzusehen – nicht nur wegen ihrer laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen mit Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni (41), sondern auch, weil angeblich zwei ihrer engen Freunde, Taylor Swift (35) und Gigi Hadid (30), begonnen haben, sich von ihr zu distanzieren. Insider, die mit US Weekly sprachen, sind der Meinung, die Freundschaft zwischen Blake und Taylor sei zerbrochen, nachdem Berichte auftauchten, die Schauspielerin habe versucht, Taylor in ihren Streit mit Justin hineinzuziehen. Gigi, die Taylor seit über einem Jahrzehnt nahe steht, soll sich dem Rückzug ihrer Freundin angeschlossen haben. Blake selbst verbringt unterdessen viel Zeit mit ihrer Familie, wie sie in sozialen Medien dokumentiert, unter anderem bei einem Besuch einer Fotoausstellung in New York an der Seite ihrer Schwestern Robyn (53) und Lori Lively.

Blakes Rechtsstreit mit Justin, der sich aus der Zusammenarbeit am Film It Ends With Us entwickelte, ist öffentlich sehr präsent. Während die Schauspielerin den Regisseur wegen sexueller Belästigung verklagte, reagierte er mit einer Gegenklage in Höhe von 400 Millionen Dollar wegen Verleumdung. Taylor wurde kürzlich im Rahmen des Prozesses vorgeladen, da einer ihrer Songs auf dem Soundtrack des Films verwendet wurde. Ihr Team wies jedoch darauf hin, dass die Sängerin in keiner Weise in das Projekt eingebunden war. Diese Ereignisse scheinen jedoch ihren Tribut von dem einst engen Band zwischen Taylor und Blake gefordert zu haben. Gigi, die durch Taylor ursprünglich Blake kennengelernt hatte, soll ihre Beziehung zur Schauspielerin ebenfalls schrittweise auf Eis gelegt haben.

Hinter den Kulissen galten Blake und Taylor lange als unzertrennlich. Taylor ist sogar die Patentante von Blakes Kindern James (10), Inez (8) und Betty (5). Doch die aktuelle Situation hat offenbar die Dynamik der Freundschaft verändert. Zudem wird die Nähe zwischen Taylor und Gigi immer wieder betont. Die beiden teilen nicht nur eine lange Freundschaft, sondern auch eine ähnliche Loyalität, wie Insider laut Daily Mail berichten. Für Blake könnte der Rückzug dieser Freundinnen eine schmerzhafte Erfahrung sein, doch sie findet offenbar Trost in ihrer Familie. Besonders mit ihrer Schwester Robyn wurde sie in letzter Zeit häufiger in der Öffentlichkeit gesehen, was auf eine stärkere Rückbesinnung auf familiäre Bande hindeutet.

Instagram / taylorswift Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Taylor Swift 2019

