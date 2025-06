Schon so groß: Gigi Hadid teilt süße Fotos mit Tochter Khai

Gigi Hadid (30) genießt den Sommerbeginn in vollen Zügen und zeigt, wie sie das Frühjahr gemeinsam mit ihrer Tochter Khai (4) verbracht hat. Auf Instagram teilte das Model eine Reihe von Schnappschüssen, die Einblicke in die besonderen Mutter-Tochter-Momente bieten. Die Bilder zeigen die beiden bei alltäglichen Aktivitäten wie dem gemeinsamen Kochen sowie beim entspannten Spaziergang durch den New Yorker Central Park. "Khai ist so groß geworden", kommentierte ein aufmerksamer Fan. Andere lobten Gigi dafür, dass sie stets den Schutz der Privatsphäre ihrer Tochter wahrt.

Neben den süßen Kommentaren von Fans meldete sich auch Gigis Mutter Yolanda Hadid (61) emotional unter dem Posting zu Wort: "Liebe dich, Mutter." Khai ist das einzige Kind der Laufstegschönheit, das sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Zayn Malik (32) hat. Die beiden führten seit 2015 eine turbulente On-off-Beziehung, die 2021 endgültig endete. Seit über einem Jahr ist die 30-Jährige nun mit Schauspieler Bradley Cooper (50) glücklich liiert, wie sie im Mai erstmals auf Social Media bestätigte. Das Paar lernte sich auf einer Kindergeburtstagsfeier kennen, bei der Bradley mit seiner achtjährigen Tochter Lea De Seine, die aus der Beziehung mit Model Irina Shayk (39) stammt, anwesend war.

Gigi und ihre Tochter Khai verbindet eine sehr tiefe Verbindung. In Interviews hat Gigi betont, wie wichtig es ihr ist, Khai eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen – abseits der Glamour-Welt, in der sie selbst aufgewachsen ist. Seitdem die Schwester von Bella Hadid (28) mit Bradley zusammen ist, gibt es im Hause Cooper-Hadid noch die kleine Lea. Ein Insider verriet bereits gegenüber People, wie das Verhältnis der beiden Mädels ist. "Bradleys Tochter Lea ist so lieb und sanft zu Khai", plauderte die Quelle aus.

Instagram / gigihadid, Marc Piasecki/Getty Images Collage: Gigi Hadid und ihre Tochter Khai

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai, 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025