Gewusst? Gigi und Bella Hadid haben eine Halbschwester

Die Models Gigi (30) und Bella Hadid (28) haben eine bisher unbekannte Seite ihrer Familiengeschichte enthüllt: eine Halbschwester namens Aydan Nix, die erst vor weniger als zwei Jahren in ihr Leben trat. Die 23-Jährige, die vor Kurzem ihren Abschluss an der Parsons School of Design in Manhattan gemacht hat, ist das Ergebnis einer kurzen Romanze ihres Vaters Mohamed Hadid (76) mit Aydans Mutter Terri Hatfield Dull, die in den frühen 2000er-Jahren stattfand. Lange blieb diese Verbindung privat, doch die Daily Mail bestätigte nun offiziell, dass Aydan die Halbschwester von Gigi und Bella ist.

Aydan wuchs in Orlando, Florida, eher bodenständig und fernab vom Glamour ihrer berühmten Hadid-Geschwister auf. Nach dem plötzlichen Tod ihres Stiefvaters, den sie als ihren eigenen Vater betrachtete, entdeckte sie durch einen Gentest ihre Verbindung zur berühmten Familie. Erst 2023 kam es zum ersten Treffen der Schwestern, das den Grundstein für eine enge Beziehung legte. "Wir haben Ende 2023 zum ersten Mal Kontakt aufgenommen, und von diesem Moment an haben wir Aydan mit offenen Armen empfangen", sagte Gigi laut Daily Mail. Seitdem unternahmen sie gemeinsame Reisen nach Paris, New York und an verschiedene Strände, was ihre wachsende Bindung unterstreicht. Um Aydans Privatsphäre zu schützen, haben Gigi und Bella die Wiedervereinigung bisher bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten, wie sie in einer offiziellen Erklärung betonten.

Während Bella und Gigi als internationale Mode-Queens durchstarten, geht Aydan ihren eigenen, eher bodenständigen Weg in der Branche. Nach ihrem Umzug nach Manhattan hat sie in verschiedenen Praktika und im Einzelhandel Erfahrung gesammelt und arbeitet jetzt als Designerin und Stylistin. Im Gegensatz zu ihren berühmten Halbschwestern hält sich Mohamed Hadid, der Vater von Gigi und Bella, öffentlich zurück, wenn es um Aydan geht – bei ihrer Abschlussfeier war er zum Beispiel nicht dabei. Trotzdem scheint die Beziehung im Privaten respektvoll zu sein, wie die Daily Mail berichtete.

Instagram / bellahadid Bella und Gigi Hadid, Models

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid

