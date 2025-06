"Legende": Gigi Hadid trauert um die TV-Köchin Anne Burrell

Vor wenigen Stunden wurde eine traurige Nachricht bekannt: Die TV-Köchin Anne Burrell ist am 17. Juni im Alter von 55 Jahren in ihrem Zuhause in Brooklyn unerwartet verstorben. Zahlreiche Prominente, darunter das Model Gigi Hadid (30), nehmen nun berührt Abschied von ihr. Auf Instagram teilt Gigi ein gemeinsames Foto, das während der Dreharbeiten für die Show "Beat Bobby Flay" im Jahr 2023 aufgenommen wurde. Auf dem Bild sitzen sie gemeinsam an einem Tisch, während Anne spricht und der Victoria's Secret-Star sie anlächelt. "Ich bin untröstlich über den Verlust der großartigen Anne Burrell", schreibt sie und fügt hinzu: "Als langjährige Bewunderin war es ein wahr gewordener Traum, diesen Tag mit ihr teilen zu dürfen. [...] Ruhe in Frieden, Legende."

Auch andere bekannte Namen wie der "Cake Boss"-Star Buddy Valastro (48) und TV-Persönlichkeit Carson Kressley (55) würdigten die Verstorbene mit emotionalen Botschaften in den sozialen Medien. "Anne, deine Leidenschaft, Energie und Liebe zum Essen haben jede Küche erleuchtet. Du warst eine wahre Kraft und eine wunderschöne Seele. Ruhe in Frieden, Chef. Wir werden dich sehr vermissen", schrieb Buddy, während Carson betonte: "Ich bin so dankbar, dass ich mit dir arbeiten, von dir lernen und mit dir lachen durfte." Starköchin Carla Hall beschrieb die 55-Jährige als "eine leidenschaftliche Köchin und Lehrerin" mit "diesem unvergesslich großen Lächeln" und Moderator Tyler Florence erklärte: "Sie war eine der Strahlendsten. Heute Abend gibt es einen neuen Stern am Himmel."

Annes Tod wurde am Dienstag von ihren Vertretern gegenüber People bestätigt. Berichten zufolge reagierte die Polizei gegen 7:50 Uhr morgens auf einen Notruf, in dem von "einer 55-jährigen Frau, die bewusstlos und nicht ansprechbar war" die Rede war. Rettungsdienste erklärten sie daraufhin noch vor Ort für tot. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt, eine Autopsie soll jedoch Antworten bringen. "Anne war eine geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin – ihr Lächeln erhellte jeden Raum, den sie betrat", schrieb die Familie der Fernsehpersönlichkeit in einem emotionalen Statement.

Anzeige Anzeige

Instagram / buddyvalastro Anne Burrell und Buddy Valastro

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Burrell, "Secrets of a Restaurant Chef"-Bekanntheit