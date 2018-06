Es ist kein guter Tag für die Liebe! Im Finale der siebten Bachelor-Staffel schenkte Sebastian Pannek (31) seiner Auserwählten Clea-Lacy Juhn (27) nicht nur die letzte Rose, sondern auch sein Herz. Damit waren die Influencer das einzige Kuppelshow-Paar, das auch nach den Dreharbeiten längere Zeit zusammenblieb. Doch auch diese Beziehung ist mittlerweile gescheitert – zum Unglauben von Cleas bester Freundin. Nun meldete sich Inci Sencer (25) zur Trennung zu Wort!

Die 25-Jährige ist über das Ende total traurig, wie ihr Management Promiflash mitteilte. Aus Respekt gegenüber Clea werde sich Inci aber nicht weiter zu dem Thema äußern. Auf die Unterstützung ihrer BFF könne sich der Neu-Single allerdings verlassen: "Sie steht ihr in dieser Zeit als Freundin, so gut es geht, zur Seite und tut das, was gute Freundinnen so machen."

Im Jahr 2017 hatte Inci noch selbst um Sebastians Gunst gebuhlt – zwar vergeblich, doch dafür entstand eine enge Bindung zu der gelernten Bürokauffrau und dem Male Model. Von der Chemie zwischen den beiden hatte Inci bereits in einem früheren Promiflash-Interview geschwärmt: "Wie Pech und Schwefel einfach. Das mit denen beiden ist auf jeden Fall eine Sache für die Ewigkeit."

Instagram / inci.sencer Inci Sencer

Anzeige

Instagram/clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Inci Sencer

Anzeige

Der Bachelor, RTL Inci Sencer und Sebastian Pannek beim ersten Einzeldate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de