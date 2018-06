Endlich äußert sich auch Sebastian Pannek (31) nach der Trennung von Clea-Lacy Juhn (27). Das Ex-Bachelor-Traumpaar gibt vergangene Woche sein Liebes-Aus bekannt. Clea meldet sich als Erste nach der Bekanntgabe bei ihren Fans zurück – nun zieht auch Sebastian nach und spannt seine Fans auch weiterhin in seiner Instagram-Story auf die Folter. Denn wie es ihm geht, oder warum es zur Trennung kommt, will der 31-Jährige nach wie vor nicht verraten: "In den letzten Tagen ist natürlich viel passiert, es ist natürlich auch so einiges durch die Presse gegangen. Hm joa", deutete Sebastian an und und verzog das Gesicht. Noch scheint der einstige Rosenkavalier nicht bereit, zu offenbaren, wie es ihm als Neu-Single wirklich geht.

