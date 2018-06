Es war die Schocknachricht für alle Bachelor-Fans. Vergangene Woche gab das absolute Traumpaar des Kuppelformats Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (27) seine Trennung bekannt. Die zwei sollen sich nach eineinhalb Jahren Beziehung im Guten getrennt haben. Im Anschluss an dieses Statement zogen sich beide vorerst zurück – bis jetzt! Clea meldet sich nun nach tagelanger Funkstille endlich bei ihren Fans auf Social Media.

"M wie Monday Blues! Die meisten Menschen mögen keine Montage", beginnt die brünette Beauty ihren Beitrag auf Instagram. Doch dann entschuldigt sie sich bei ihren Followern für die kurze Sendepause und schreibt: "Und großes Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber die letzte Woche war sehr intensiv." Offenbar war der Medienrummel in den vergangenen Tage eine große Belastung für die 27-Jährige und vermutlich muss sie die Trennung auch noch verarbeiten.

Wie lange Basti und Clea schon getrennt sind, ist nicht bekannt. Allerdings spekulierten die Fans schon seit mehreren Wochen, dass es zwischen den beiden kriseln könnte, denn in den sozialen Netzwerken gab es schon ewig keine verliebten Turtel-Pics mehr. Was genau zu dieser Entscheidung geführt hat, ist noch immer nicht bekannt.

WENN.com Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek beim ECHO 2017 in Berlin

Instagram / clea_lacy Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn, Reality-Stars

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn in Rastatt

