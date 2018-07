Chethrin Schulze (25) weiß, welche Männer man nicht daten sollte! Die einstige Love Island-Kandidatin hatte in der Vergangenheit nicht unbedingt viel Glück mit dem männlichen Geschlecht. Ihre letzte öffentliche Liebelei mit ihrem Reality-TV-Kollegen Mike Heiter ging nach einer kurzen Beziehung in die Brüche. Vor Kurzem musste die Blondine auch eine herbe Enttäuschung mit einem manipulativen Typen einstecken. Die TV-Bekanntheit hat aber aus ihren Boy-Pannen gelernt – und gibt jetzt Tipps, wie man einen Playboy identifizieren kann!

In ihrer Instagram-Story erteilt die ehemalige Curvy Supermodel-Teilnehmerin ihren weiblichen Fans eine Step-by-Step-Anleitung, um einen sogenannten "Fuckboy" – wie die Web-Queen unaufrichtige Burschen bezeichnet – zu erkennen. Wichtig dabei ist für Chethrin, das Like-Verhalten eines Jungen in den sozialen Netzwerken zu beobachten. "Wenn er durchgehend Frauen aus eurer Stadt liked und ihnen folgt, dann könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass er bestimmt auch mit ihnen schreibt und sie jetzt etwas warm macht, damit er sie rumkriegt", meint die 25-Jährige. Ein weiterer Hinweis, dass es sich bei dem vermeintlichen Traumprinzen um einen falschen Fuffziger handelt, sollen seine Gedächtnislücken sein: "Er weiß zum Beispiel auch nicht mehr, was du ihm gestern erzählt hast, weil er mit so vielen Frauen schreibt", warnt die Influencerin.

Auch bei Kerlen, die nicht genau wissen, was sie wollen oder angeblich aus einer langen Beziehung kommen, ist laut Chethrin Vorsicht geboten: "Lasst von solchen Männern einfach die Finger!"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze

Anzeige

Findet ihr Chethrins Tipps hilfreich? Ja, total! Nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de