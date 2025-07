OnlyFans-Karriere? Das ist Chethrin Schulzes Meinung dazu

Chethrin Schulze (33) machte sich in den vergangenen Jahren als Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin einen Namen. In einer Instagram-Fragerunde will nun ein Fan wissen, ob sie jemals darüber nachgedacht habe, sich ein weiteres berufliches Standbein aufzubauen – etwa als Erotikmodel auf einer Plattform wie OnlyFans. Ihre Antwort fällt eindeutig aus. "Nein", antwortet die Love Island-Bekanntheit, stellt jedoch klar: "Aber ich verurteile niemanden dafür."

Die einstige Curvy Supermodel-Kandidatin strebt eine Karriere auf Plattformen wie OnlyFans für sich persönlich nicht an – anderen Frauen gönnt sie den Erfolg dort jedoch durchaus. "Wenn eine gewisse Spezies so dumm ist und die Frauen, die das mit sich vereinbaren können, reich machen – go for it", fügt sie hinzu. Letztlich müsse jeder selbst entscheiden, "wie er sich wohlfühlt und wo er hinterstehen kann."

Chethrin wurde durch ihre Auftritte in Formaten wie "Love Island" und Promi Big Brother bekannt. Neben ihrer Reality-TV-Präsenz hat sie sich inzwischen eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut. Dort gibt die Influencerin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als junge Mutter und Model. Vergangenes Jahr verriet sie ihren Followern, dass sich seit der Geburt ihres Sohnes einiges verändert habe: "Ja, ich habe mich schon verändert, aber nicht wirklich wegen Milan, sondern weil ich einfach fauler geworden bin."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Sohn Milan im März 2025