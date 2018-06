Aus ihren Fehlern sollen andere lernen! Chethrin Schulzes (25) Liebesleben landet immer wieder in den Schlagzeilen. Erst sorgte ihre Love Island-Romanze mit Mike Heiter für Aufsehen, dann wurde ihr eine Affäre mit Bachelor Daniel Völz (33) angedichtet. Vor Kurzem redete die Blondine von einem neuen Verehrer – so richtig happy ist die TV-Beauty aber offensichtlich nicht: "Männer sind manchmal einfach komplett falsch und größere Schlangen als Frauen", warnt sie ihre Follower in ihrer Instagram-Story. Wer wohl dafür verantwortlich ist?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de