So überbrachte Chethrin Schulze ihrem Partner die Babynews

Reality-TV-Star Chethrin Schulze (33), die durch mehrere TV-Formate Bekanntheit erlangte, hat auf Instagram verraten, wie sie ihrem Partner die freudige Nachricht von ihrer Schwangerschaft überbrachte. In einer Fragerunde erzählte die 33-Jährige, dass sie den positiven Schwangerschaftstest sofort mit ihrem Partner, liebevoll "Mr. Smiley" genannt, teilte. "Ich muss zugeben, dass ich etwas überfordert war. Wir waren noch recht frisch zusammen und haben gesagt: Probieren wir es einfach. Wer rechnet damit, dass der erste Treffer eine Punktlandung ist?", so Chethrin ehrlich.

Der Moment selbst war für sie von Unsicherheit geprägt. Sie gab zu, sich zunächst nicht getraut zu haben, mit der Nachricht herauszurücken, als ihr Partner nach Hause kam. Schließlich nahm sie all ihren Mut zusammen und erzählte es ihm direkt. Seine Reaktion war jedoch überwältigend: "Er hat gestrahlt und geweint vor Freude und gesagt, dass er sich unendlich freut", teilte Chethrin ihren Fans mit. Dennoch hegt die junge Mutter im Rückblick einen kleinen Wunsch: Sie hätte es gerne kreativer umgesetzt, vielleicht mit einer besonderen Überraschung. Doch die anfängliche Unsicherheit und Überforderung ließen das damals nicht zu.

Chethrin gibt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Privatleben, was von ihren Fans gefeiert wird. Seit mehreren Jahren ist sie ein bekanntes Gesicht der deutschen Reality-TV-Landschaft und hat sich auch als Model und Influencerin einen Namen gemacht. Trotz des Trubels um ihre Karriere macht die kleine Familie wohl den zentralen Mittelpunkt ihres Lebens aus. Offen und nahbar wie eh und je zeigt die TV-Bekanntheit, dass große Veränderungen im Leben manchmal nicht perfekt geplant sein müssen, um am Ende unvergesslich schön zu sein.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im August 2024

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze mit ihrem Freund und Sohn Milan

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin