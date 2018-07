Ist das der endgültige Liebesbeweis? Seit Monaten hält sich ein hartnäckiges Gerücht um Model Kendall Jenner (22): Das Reality-TV-Sternchen soll mit Basketball-Spieler Ben Simmons anbandeln – und ihn kurzerhand Sängerin Tinashe (25) ausgespannt haben. Offiziell haben sich die beiden noch nicht zu einer festen Beziehung bekannt – doch vor wenigen Tagen wurden die angeblichen Turteltauben beim vertrauten Doppeldate mit Kendalls Sis Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) gesichtet. Dank neuer brisanter Informationen über Kendall und Ben verhärten sich nun die Pärchen-Spekulationen!

Wie TMZ erfahren haben will, sollen Kendall und Ben mittlerweile zusammenwohnen – in einem ultramodernen Haus in Los Angeles. Laut Insidern halten sie sich regelmäßig in dem Anwesen auf – unklar ist jedoch, ob beide im Mietvertrag stehen. Die vermeintliche Liebeshöhle sei außerdem top eingerichtet: Für satte 25.000 Dollar Miete pro Monat könnten es sich die Influencerin und der Sportstar in fünf Schlafzimmern und sechs Badezimmern gut gehen lassen, heißt es in dem US-Boulevardmagazin.

Eine gemeinsame Bleibe wäre wirklich ein schneller Liebes-Sprung: Erst vor Kurzem hatte noch ein Freund von Kendall und Ben im E! News-Interview auf ein eher gelassenes Verhältnis der zwei hingewiesen: "Kendall hat wirklich Spaß, wenn sie mit Ben zusammen ist, aber sie halten ihre Beziehung ganz locker."

Frazer Harrison / Getty Images Kendall Jenner

Instagram / bensimmons Ben Simmons, Basketballspieler

Frazer Harrison / Getty Kendall Jenner bei den Golden Globes 2018

