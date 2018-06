Zwischen Tinashe (25) und Ben Simmons ist ein für alle Mal Schluss! Erst im März hat die Sängerin die Beziehung zu dem Sportler mit einem süßen Couple-Pic auf ihrem Instagram-Account bestätigt. Doch schon weniger später turtelte der NBA-Spieler mit Kendall Jenner (22). Ob er seine Freundin mit dem Model betrogen hat, ist zwar nicht klar, aber Tinashe fällt trotzdem einen endgültigen Entschluss: Sie will zukünftig keine Basketballer mehr daten!

Ein Reporter von TMZ fing die 25-Jährige am Mittwoch nach einer wilden Partynacht in West Hollywood ab und fragte sie, was sie sich von ihrem nächsten Freund wünsche. "Kein Idiot zu sein", lautete die knappe Antwort der Musikerin. Als der Journalist wissen wollte, ob das bedeute, dass sie ihr Mr. Right kein Basketballer sein sollte, gab Tinashe ein klares Statement ab: "Oh ja! Zu 100 Prozent."

Ob das auch für Musiker gilt? Vor rund zwei Jahren hatte die Beauty eine kurze Liaison mit Star-DJ Calvin Harris (34). Sie war die erste Frau, die er nach der Trennung von seiner Ex Taylor Swift (28) datete. Öffentliche Auftritte der beiden gab es aber nie. Und auch eine offizielle Bestätigung der Beziehung blieb bis zuletzt aus. Einziges Indiz für die Romanze waren Paparazzi-Aufnahmen.

Instagram / tinashenow NBA-Star Ben Simmons und Sängerin Tinashe

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images Calvin Harris im Kiss FM Studio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de