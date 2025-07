Hailey und Kendall unterstützen Justin Bieber auf Albumparty

Es war ein großer Abend für Justin Bieber (31): Am Donnerstagabend feierte der Sänger die Veröffentlichung seines neuen Albums "SWAG" mit einer glanzvollen Party im The Bird Streets Club in West Hollywood. Justin erschien gemeinsam mit seiner Frau Hailey Bieber (28), die ihn sichtbar stolz unterstützte. Die beiden wurden händchenhaltend gesichtet, während sie zu dem Event gingen. Haileys strahlendes Lächeln zeigte, wie sehr sie den Abend genoss. Auch Model und Realitystar Kendall Jenner (29) war zugegen und zog mit einem schwarzen, engen Outfit die Blicke auf sich, während sie sich in Begleitung eines mysteriösen Mannes amüsierte.

Die Partygäste genossen die ausgelassene Atmosphäre, und neben Hailey und Kendall waren auch andere bekannte Gesichter wie der Musiker The Kid Laroi (21) mit von der Partie. Kendall wurde nicht nur mit ihrem männlichen Begleiter, der mit einer Flasche Don Julio 1942 für Stimmung sorgte, gesichtet, sondern später auch in der Nähe eines anderen Herren in einem Transporter fotografiert. Justin selbst setzte mit seinem Look – darunter ein pinkfarbener Hoodie, ein weißes Beanie und knallgrüne Socken – ein modisches Statement. "SWAG", das bereits zuvor im Monat veröffentlicht wurde, spiegelt Themen aus Justins Leben wider, darunter auch Herausforderungen in seiner Ehe und den Umgang mit der allgegenwärtigen Paparazzi-Belagerung.

Hailey und Justin sind seit ihrer Hochzeit 2018 ein Traumpaar der Promi-Welt. Hailey, die nicht nur als Model, sondern auch als Unternehmertalent bekannt ist, steht ihrem Mann immer zur Seite und unterstützt seine Karriere, wo sie kann. Kendall, eine enge Freundin Haileys, gilt als Teil des erweiterten Bieber-Freundeskreises und ist oft an ihrer Seite zu sehen. Ihre Freundschaft dauert schon viele Jahre, und die beiden verbringen regelmäßig Zeit miteinander. Kendalls Leben ist seit Langem ein offenes Buch durch ihre TV-Show und ihre aktive Rolle in den sozialen Medien, während Justin und Hailey ihre Beziehung meist privat halten, gemeinsame öffentliche Auftritte wie dieser aber umso mehr für Begeisterung sorgen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Justin Bieber, Hailey Bieber und Kendall Jenner

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Getty Images Devin Booker, Justin Bieber, Hailey Bieber und Kendall Jenner