Akzeptiert der Kardashian-Jenner-Clan die Love-Reunion von Khloe (33) und Tristan Thompson (27) nun doch? Nach dem Seitensprungskandal stand das Liebesglück der frischgebackenen Eltern auf der Kippe. Doch in den vergangenen Wochen näherte sich das Paar wieder an. Ihre Familie war davon zunächst nicht begeistert. Aber anscheinend haben sich die Wogen mittlerweile auch in dieser Hinsicht geglättet. Denn das Couple hatte ein Doppeldate mit Khloes Schwester Kendall Jenner (22) und NBA-Star Ben Simmons.

Ein Insider plauderte gegenüber E! News nun ein paar Details zur Date-Night der vier aus. Sie besuchten am Montagabend angeblich eine private Show von Comedian Dave Chappelle (44). Dabei seien Khloe und Tristan superzärtlich miteinander umgegangen, sollen viel gelacht und sich immer wieder geküsst haben. Der Profi-Basketballer sei seiner Liebsten nicht von der Seite gewichen. Danach seien sie noch zur Afterparty im Poppy Nachtklub weiter gezogen, wo sie lange getanzt und sich bestens amüsiert haben sollen.

Auch Kendall und ihr Begleiter Ben sollen ziemlich vertraut gewirkt haben. Den beiden wurde in der Vergangenheit eine Beziehung nachgesagt, aber das Model habe klargestellt, dass sie nicht zusammen seien. "Kendall hat wirklich Spaß, wenn sie mit Ben zusammen ist, aber sie halten ihre Beziehung ganz locker", erklärte eine Vertraute des Reality-Stars im Interview. Auch ihr Knutsch-Partner, Malemodel Anwar Hadid (19), sei an dem Abend unter den Gästen gewesen. Die beiden seien aber ganz normal miteinander umgegangen – keine Spur von Scham oder Eifersucht.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Harper's BAZAAR // Splash News Kendall Jenner und Ben Simmons

Clint Brewer / Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson bei McDonald's in den Woodland Hills

Splash News Anwar Hadid in West Hollywood

