Lionel Messi (31) hat eine enttäuschende WM 2018 hinter sich: Der 31-Jährige flog bereits im Achtelfinale aus dem Turnier. In vier Spielen schoss er selbst nur ein Tor. Nun munkelt man sogar: Der Bartträger wird als Konsequenz aus der argentinischen Nationalmannschaft austreten. Ein willkommener Anlass für Oliver Pocher (40), den Weltfußballer zu parodieren. Auf Instagram teilte der Komiker einen Clip, auf dem er dem Argentinier zum Verwechseln ähnlich sieht und theatralisch den Hit "Don't Cry For Me Argentina" aus dem Musical-Film "Evita" schmettert.

