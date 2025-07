Coldplay-Konzert: Kisscam filmt auch Lionel Messi und Frau

Fußball-Superstar Lionel Messi (38) und seine Ehefrau Antonela Roccuzzo (37) waren kürzlich Teil eines besonderen Moments während eines Coldplay-Konzerts. Die Kisscam richtete sich im Publikum auf die beiden, und sofort brach begeisterter Jubel aus. Während die Zuschauer im Stadion "Messi, Messi" skandierten, lächelte der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner verlegen und Antonela strahlte ruhig in die Kamera. Das charmante Paar wurde zu einem Highlight des Abends, und die Szene verbreitete sich blitzschnell in den sozialen Netzwerken.

Eine weitere Überraschung brachte Coldplay-Frontmann Chris Martin (48), der den erfolgreichen Unternehmer auf der Bühne direkt ehrte. Der Musiker nannte Lionel den "größten Sportler aller Zeiten" und erntete dafür tosenden Applaus. Die lobenden Worte und die Video-Einblendung der Sportikone lösten online durchweg positive Reaktionen aus. Der Auftritt der Messis zog dabei nicht nur wegen ihrer Popularität Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch, weil eine ähnliche Situation bei einem anderen Coldplay-Konzert in Boston jüngst für Aufregung gesorgt hatte: Vor rund einer Woche hatte die Kisscam ein angeblich untreues Paar gefilmt. Die beiden reagierten hektisch, duckten sich weg und wurden später öffentlich identifiziert und online massiv denunziert.

Lionel Messi und Antonela Roccuzzo, die sich bereits seit ihrer Jugend kennen und mittlerweile drei gemeinsame Kinder haben, sind bekannt für ihr beständiges Familienleben und ihre skandalfreie Beziehung. Dies steht auch in starkem Kontrast zu dem erwähnten Vorfall in Boston, der zu einer bizarren Nachahmer-Welle führte. Seit einer Woche parodieren Konzert- oder Sportevent-Besucher das Nicht-Paar – nicht selten auf recht geschmacklose Weise. Denn für die Betroffenen – moralischer Zeigefinger hin oder her – hatte diese Art des öffentlichen Interesses drastische Konsequenzen, wie den Verlust ihrer Jobs, wie unter anderem Bild berichtete. Chris selbst hatte daraufhin bereits Bemerkungen bei einem anderen Konzert gemacht und scherzhaft sein Publikum auf die Kisscam vorbereitet oder eben davor gewarnt...

Getty Images Antonela Roccuzzo und Lionel Messi im Mai 2023

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Instagram / antonelaroccuzzo Lionel Messi und seine Frau Antonela Roccuzzo mit ihren drei Söhnen nach dem WM-Sieg