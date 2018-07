Nicht mal eine Woche ist es her, da sorgte Heidi Klum (45) mit einem verführerischen Nacktfoto für Furore! Die vierfache Mama hat ja auch absolut keinen Grund, ihren heißen Body zu verstecken. Auch wenn sie frisch verliebt und superhappy mit ihrem Lover Tom Kaulitz (28) ist: Ausschließlich von Luft und Liebe lebt sie nicht. Jetzt verriet sie ihren ultimativen Diätgeheimtipp für einen gesunden und sexy Körper!

Das Beste an Heidis Ernährungsplan ist, dass er überhaupt nicht kompliziert ist. Ganz im Gegenteil: Jeder kann ihn ganz leicht nachmachen! "Ich starte morgens mit einem Smoothie, und danach esse ich den Tag über drei Hauptmahlzeiten. Die letzte Portion nehme ich um 18 Uhr ein, zusammen mit meinen Kindern", gab die Germany's next Topmodel-Moderatorin gegenüber Entertainment Tonight preis. Wenn das Essen dann auch noch mit frischen Zutaten selbst zubereitet wird, hat man alles richtig gemacht. Statt irgendwelchen Diättrends hinterherzujagen, setzt Heidi also bei ihrer Ernährung auf Einfachheit.

Die blonde Frohnatur betonte darüber hinaus, dass es nicht darum ginge, einer bestimmten Idealfigur hinterherzujagen. Vielmehr sollte jede Frau stolz auf sich selbst sein. "Ich denke, genau das macht jede Einzelne von uns erst so einzigartig", erklärte die 45-Jährige. Das hören Heidis weibliche Fans sicherlich gerne!

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Heidi Klum, "America's Got Talent"-Jurorin

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York

Dimitrios Kambouris / Getty Images Heidi Klum in Atlantic City

