Heidi Klums Hunde Uschi und Jäger feiern zweiten Geburtstag

Heidi Klum (52) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) haben allen Grund zum Feiern: Ihre beiden Deutsch-Kurzhaar-Hunde Uschi und Jäger sind zwei Jahre alt geworden! Die Vierbeiner gehören seit eineinhalb Jahren zur Familie, nachdem Heidi sie ihrem Mann im September 2023 zu dessen 34. Geburtstag geschenkt hatte. Zu Ehren des tierischen Geburtstags warf die GNTM-Chefin am Dienstag eine ausgelassene Party im Grünen. Auf Instagram teilte das Model Einblicke in das Event, darunter ein Video, in dem die Hunde genüsslich ihren Geburtstagskuchen verspeisen.

Mit der Feier für ihre Fellfreunde knüpfte Heidi nahtlos an eine ereignisreiche Zeit an. Erst kürzlich endete die Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel", die in diesem Jahr bereits zum 20. Mal ausgestrahlt wurde. Trotz ihres vollen Terminkalenders schien es der Modelmama ein Herzensanliegen zu sein, den Geburtstag von Uschi und Jäger gebührend zu würdigen. Auf den Fotos, die sie mit ihren Followern teilte, sieht man die Hunde fröhlich über die Wiese tollen – ein Anblick, der bei den Fans viel Begeisterung hervorrief.

Heidi ist nicht nur stolze Hundemama von zwei Fellnasen, die Laufsteg-Bekanntheit hat auch vier bereits erwachsene Kinder. Mit dem italienischen Geschäftsmann Flavio Briatore (75) bekam Heidi im Mai 2004 die gemeinsame Tochter Leni Klum (21), die vor einigen Jahren in Heidis Fußstapfen getreten ist und sich derzeit eine Modelkarriere aufbaut. Mit dem Sänger Seal (62) bekam die Nordrhein-Westfälin drei weitere Kinder: Henry (19), Johan (18) und Lou (15). Auch Henry macht sich seine Model-Gene mittlerweile zunutze: Er zierte bereits zahlreiche Magazin-Cover und gab im Januar dieses Jahres sein erstes Laufsteg-Debüt.

Collage: Instagram, Getty Images Collage: GNTM-Moderatorin Heidi Klum und ihre Hunde

Instagram / heidiklum Heidi Klums Hunde im Juni 2025

Getty Images Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2025