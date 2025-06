Heidi Klum & Tom: Hände-Check mit pikantem Hintergedanken

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) sorgten in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" für einige intime Geständnisse. In einer Folge enthüllte Tom Details über ihr erstes Treffen im Jahr 2018 auf der Geburtstagsparty des Designers Michael Michalsky (58). Auf humorvolle Weise erzählte er, wie der Gastgeber ihn mit den Worten "Das ist Tom, der Hetero-Zwilling mit dem großen Penis" vorstellte. Heidi habe daraufhin Toms Hände inspiziert, da sie glaubte, dass die Handgröße etwas über die Penisgröße aussagen könne. Ihr augenzwinkerndes Urteil lautete: "Das mit dem großen Penis glaub ich nicht."

Doch die Chemie zwischen dem Musiker und dem Supermodel stimmte offenbar von Anfang an. Bereits am Tag nach der Party ergriff Heidi die Initiative und fragte nach Toms Nummer. In einer weiteren Folge der Serie schilderte Tom, wie sehr er schon damals von Heidi beeindruckt war: "Ich fand Heidi schon immer toll und hätte sie gern schon vor 20 Jahren getroffen." Auch während des Junggesellenabschieds seines Freundes Georg Listing (38) teilte er berührende Worte über seine Beziehung zu Heidi. Der Musiker offenbarte, dass er nicht an das Konzept der "einen Liebe" geglaubt habe, bis er sie traf.

Das Paar, das 2019 heiratete, zeigt sich auch in den humorvolleren Momenten des Alltags entspannt. So scherzte das Supermodel bei einem gemeinsamen Anruf vor einem Haifischtauchgang der Kaulitz-Brüder, Tom brauche nach dem Ausflug ohne sein "bestes Stück" gar nicht mehr nach Hause kommen – ein klarer Beweis für die humorvolle Dynamik der beiden. Trotz solch lockerer Gespräche betont Tom stets, wie glücklich er an Heidis Seite ist. Auch Heidi ist dafür bekannt, offen über ihre Liebe und Bewunderung für ihren Ehemann zu sprechen und zeigt sich in Interviews und sozialen Medien oft mit ihm.

KCS Presse / MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Paris, Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023