Toms Lieblingsfrisur: Heidi Klum trägt wieder einen Pony

Heidi Klum (52) raubt ihren Fans mit einer radikalen Typveränderung den Atem. Das Model präsentiert auf Instagram ihre neue Frisur: einen coolen Pony mit stufigen, konturierten Längen, der an die 70er-Jahre erinnert. In einem Video, das sie mit den Worten "Schnipp Schnapp" betitelte, zeigte sie sich zunächst ohne Make-up und ließ dann den Vorhang für ihren glamourösen Look fallen – perfekt gestylt und bereit für die Kameras. Einer wird sich über den neuen Look wohl besonders freuen: ihr Ehemann Tom Kaulitz (35). Die Frisur ist nämlich kein Neuland für Heidi. Bereits 2021 hatte sie sich selbst einen Pony geschnitten und damals verraten, dass es der absolute Favorit des Tokio Hotel-Stars ist.

Nicht nur online, sondern auch im TV zeigte sich das Model mit ihrer neuen Haarpracht: Bei einem Auftritt in der Show "Jimmy Kimmel Live!" glänzte Heidi in einem eleganten, schwarzen Korsett mit pinker Blütenapplikation und passendem Minirock. Sie kombinierte dazu ein dezentes, aber ausdrucksstarkes Make-up mit Smokey Eyes und zartrosigen Lippen. Ihren Look rundeten ihre glatten, offenen Haare ab, die das neue Styling besonders strahlen ließen. Während ihres Interviews sprach die in Deutschland geborene Schönheit über ihren Umzug in die USA und erzählte, wie sie sich in den 90er-Jahren in New York verliebt hatte, nachdem sie ihre ersten Schritte als Model in Miami gemacht hatte.

Auch nach knapp 30 Jahren im Business boomt Heidis Karriere. Auch privat scheint Heidi momentan vollauf zufrieden zu sein: Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren vier Kindern genießt sie jede freie Minute in vollen Zügen. Die Kids stammen aus früheren Beziehungen des Models und sind inzwischen 21, 20, 19 und 15 Jahre alt. Sie besuchen teilweise Universitäten in New York und pendeln zwischen der Ost- und Westküste der USA. Ganz kinderlos ist das Haus von Heidi und Tom aber noch nicht: Nesthäkchen Lou lebt noch gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Los Angeles.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juni 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Familie, Juni 2024