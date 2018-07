Vor zwei Wochen gingen Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta als Paar aus der Kuppelshow Bachelor in Paradise. Seitdem turteln sich der ehemalige Polizist und die Studentin auf ihren Instagram-Profilen durchs Netz. Der erste gemeinsame Auftritt als Couple ließ allerdings bisher auf sich warten. Bis jetzt! Bei der HashMAG Blogger Lounge während der Berliner Fashion Week traf Promiflash nun auf die frisch Verliebten. Und wie läuft's für die beiden? "Ist schon so ein bisschen… äh ja.. so ein bisschen Aufregung war schon dabei", grinste Philipp. Pams Lächeln sagte dabei wohl alles. Diese zwei sind superglücklich miteinander.

