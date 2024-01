Traum erfüllt: Philipp und Vanessa Stehler haben Hof gekauft

Philipp (35) und Vanessa Stehler arbeiten an ihren Träumen! Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer und seine Frau gehen in den letzten Jahren einen großen Schritt nach dem anderen: Nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes folgte die Hochzeit. Außerdem haben die Eheleute sich ein Ferienhaus auf Ibiza zugelegt. Allerdings träumten sie von einem eigenen Pferdehof mit professioneller Zucht. Nun haben Philipp und Vanessa tatsächlich ein Objekt gekauft!

"Es ist offiziell. Familie Stehler zieht auf den eigenen Hof!", verkündet Vanessa überglücklich auf Instagram. Dazu teilt sie ein Video, in dem sie schon Einblicke in das Anwesen mit seinen großen Weiden und den Stallungen gibt. Schon im kommenden Mai werden die beiden ihr neues Zuhause in Niedersachsen zwischen Berlin und Hamburg beziehen. "Wir können es kaum erwarten, unsere Träume hier zu verwirklichen, denn die Anlage hat großes Potenzial", schwärmt die Influencerin.

Die Stehlers verbindet schon seit ihrer Kindheit eine große Liebe zu Pferden: Beide kommen vom Land und sind mit den Tieren aufgewachsen. Das wünschen sich die Reiter auch für ihren Sohn und waren deshalb schon lang fest entschlossen, Berlin hinter sich zu lassen.

