Findet diese Familie wieder zusammen? Zwischen der frischgebackenen Herzogin Meghan (36) und ihrem Vater, dem Filmemacher Thomas Markle Sr., soll Eiszeit herrschen. Nachdem der Regisseur einer britischen TV-Show ein Interview gab, in dem er Persönliches über seine Tochter und deren Ehemann Prinz Harry (33) ausplauderte, redet die angeblich kein Wort mehr mit ihm. Jetzt soll Thomas alles daran setzen, die zerrüttete Beziehung zu seiner Jüngsten wieder zu kitten.

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly. Thomas vergöttere seine Tochter und schwöre, dass es ihm niemals um die Aufmerksamkeit durch die Interviews gegangen sei, die ihm so zuteilgeworden war. "Alles, was ihn je interessiert hat, war, Meghan zu beschützen. Er möchte, dass die Royals an seiner Seite stehen, aber natürlich haben sie das bisher nicht getan", führte die Quelle weiter aus.

Kein Wunder! Durch Thomas' Offenheit der Presse gegenüber sei die königliche Familie frustriert: "Dieses Geschwätz muss aufhören, wenn er eine Beziehung mit Harry und Meghan aufrechterhalten möchte", erzählte der Insider. Ob Meghans Vater diese Aktion eine Lehre war? Stimmt ab!

YUI MOK / AFP / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry 2018 in London

Tim Stewart / Splash Meghan Markle und Thomas Markle Sr.

Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry zu Besuch in Birmingham

