Herzogin Meghan verhandelt still und heimlich mit Netflix

Herzogin Meghan (44) befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Netflix, um ihre Zusammenarbeit mit dem Streaming-Dienst zu verlängern. Die Gespräche sollen eine mögliche Verlängerung ihres Lifestyle-Formats "With Love, Meghan" umfassen, dessen zweite Staffel diesen Herbst erscheinen wird. Meghan sieht darin offenbar eine Chance, ihr Image aufzupolieren. Experten zufolge sei die Serie trotz gemischter Kritiken ein Erfolg mit über fünf Millionen Zuschauern gewesen, was die Möglichkeit für eine dritte Staffel eröffnet. Netflix selbst hat sich bisher nicht offiziell zu den Verhandlungen geäußert.

Die Zusammenarbeit mit Netflix begann nach Meghans und Prinz Harrys (40) Rückzug von ihren royalen Pflichten und ermöglichte es dem Paar, mehrere Projekte zu produzieren, darunter die viel diskutierte Dokumentation "Harry & Meghan". Allerdings steht nach Ablauf des ursprünglichen Fünfjahresvertrags die Zukunft von Meghans Projekten infrage. Während die Streaming-Plattform nach neuen Geschäftsmodellen strebt, könnte sie dennoch an Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" interessiert bleiben, die ebenfalls Teil der Partnerschaft ist. Experten vermuten jedoch, dass Meghan neue Wege und weitere Partnerschaften erkunden könnte, um ihre Ziele als Unternehmerin zu verfolgen.

Meghans Schritt in die Unternehmerwelt mit ihrer Marke "As Ever" zeigt ihr Bestreben, sich abseits der royalen Verpflichtungen als eigenständige Geschäftsfrau zu etablieren. Trotz der durchaus gemischten Reaktionen auf ihre Produktionen und die wirtschaftliche Neuausrichtung von Netflix scheint ihre Strategie klar: Das Augenmerk liegt auf der Weiterentwicklung eines persönlichen Imperiums, das von einem Lifestyle geprägt ist, der Luxus und Modernität verbindet. Schon zu Beginn ihres königlichen Rücktritts 2020 zeigten Meghan und Harry Ambitionen, in der Medienwelt Fuß zu fassen – eine Richtung, die Meghan allem Anschein nach weiterhin verfolgt.

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025