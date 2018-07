Mit Lockenwicklern und quengelndem Baby auf dem Arm: Moderatorin Johanna Klum (37) teilt eigentlich nur perfekte Mama-Kind-Schnappschüsse mit ihren Fans auf ihren Social-Media-Profilen. Doch damit ist nun Schluss! Pünktlich zur Fashion Week zeigt die sonst so stylische Berlinerin, deren Sohnemann Mitte Juni auf die Welt kam, ihren wahren Alltag. "Ich dachte, ich nehme euch mal kurz mit in die Realität. Nämlich die, dass du dich fertig machen willst morgens und dein Baby aber ganz andere Pläne hat", kommentiert sie die leicht gestresste Szene in ihrer Instagram-Story.

