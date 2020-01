Kleines Eltern-Päuschen für Johanna Klum (39). Die Moderatorin ist stolze Mama von zwei Kindern: Vor rund einem Jahr erblickte der Sohn der 39-Jährigen das Licht der Welt und machte Johannas vierjährige Tochter zur großen Schwester. Über die Meilensteine in der Entwicklung der Knirpse hält das Model seine Fans im Netz stets auf dem Laufenden: Im November gab Johanna unter anderem bekannt, dass ihr Jüngster mittlerweile ein Kita-Kind sei. Dabei genießen nicht nur die Klum-Kids die Momente im Kindergarten!

So verriet Johanna im Promiflash-Interview bei der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin: "Ich habe sie ja trotzdem jeden Tag um mich, aber die paar Stunden, die sie in der Kita sind, sind schon ein bisschen wie Urlaub, muss ich zugeben." Denn nicht nur als Mama, auch als Moderatorin ist Johanna zeitlich oft eingespannt. In diesen stressigen Momenten könne sie sich aber glücklicherweise auf ihre bessere Hälfte verlassen. "Mein Mann hat Elternzeit und das hilft ungemein und der hält mir den Rücken frei", offenbarte sie weiter.

Bereits im Sommer hatte Johanna in einem Promiflash-Interview erzählt, wie diese Rollenverteilung bei ihr zu Hause funktioniert: "Das läuft super! Und es gibt ja viele Tage, an denen ich trotz Arbeit zu Hause bin und so haben wir den Luxus, auch oft zu viert zu sein."

Instagram / johannaklum Johanna Klum

AEDT/WENN.com Johanna Klum

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihren Kindern

